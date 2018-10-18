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Заявление Бабченко о Керчи возмутило Сеть
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В Сети возмутились заявлением Бабченко по стрельбе в Керчи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 75 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пользователи сети отреагировали на «соболезнование» журналиста Аркадия Бабченко после трагедии в Керчи, в котором он упомянул, что ранее предупреждал жителей Крыма о терактах.
Бабченко написал в своем Facebook о том, что четыре года назад он предсказывал теракты в Крыму. По его словам, «с завтрашнего дня» крымчане начнут жить «в режиме контр-террористической операции».
«Добро пожаловать в гавань. А вас предупреждали. Вас же предупреждали?» — отметил журналист.
Telegram-канал «Майор и Генерал» резко отреагировал на заявление Бабченко.
«Трагедия, произошедшая сегодня в Керчи, которую СК квалифицирует как убийство — это просто чудовищно. Но не менее чудовищно, что потерявший всякий человеческий облик украинский пропагандист Аркадий Бабченко на страницах официального российского СМИ не только глумится над происшедшем, но и высказывая свое «мнение» об этом массовом убийстве, фактически оправдывает терроризм и, по сути, призывает к нему», — говорится в сообщении канала.
Пользователи Twitter также не скрывали своего возмущения заявлением Бабченко.
«Сейчас таких выше крыши повылазило, используя общее горе. Тот же покойный Бабченко (бывший журналист) выполз из могилы, чтобы совершить очередной плевок», — заметил adik_vatnyi.
«У Бабченко там какое-то беснование по поводу этой ужаснейшей трагедии в Керчи. Я только не пойму, у него просто истерика или реально злорадствует?» — задался вопросом kassade.
«Бабченко, сделай правдивый вывод: зараза расстреливать одноклассников в школах пришла в Россию из твоих любимых США», — напомнила timjanova.
«Соболезнование от Бабченко… Жаль, что его действительно не убили», — посетовал Олег Анатольевич.
Ранее на Украине уже позлорадствовали над терактом в Керчи.
В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 19 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.
Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».
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