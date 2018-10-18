Опознаны все жертвы стрельбы в Керчи

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Полный список погибших в результате ЧП в Керчи 

РИА Новости Крым + ещё 89 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Керчи опубликовали список 20 погибших в результате трагедии в политехническом колледже. Данные на своей странице в Facebook разместил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Среди погибших — девять несовершеннолетних, шесть подростков и пять взрослых.
1) Степаненко Сергей Александрович, 30.08.2003 г.р.
2) Карымов Роман Валерьевич, 16.09.1997 г.р.
3) Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953 г.р.
4) Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999 19 г.р.
5) Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998 г.р.
6) Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003 г.р.
7) Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002 г.р.
8) Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000 г.р.
9) Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001 г.р.
10) Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999 г.р.
11) Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999 г.р.
12) Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002 г.р.
13) Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002 г.р.
14) Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002 г.р.
15) Росляков Владислав Игоревич, 02.05.2000 г.р.
16) Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972 г.р.
17) Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991 г.р.
18) Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961 г.р.
19) Кудрявцева Лариса Борисовна, 14.03.1956 г.р.
20) Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000 г.р.
В среду в Керченском политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По последним данным, погибли 20 человек, более 50 пострадали.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Нападавшим оказался учащийся четвертого курса, он покончил с собой.
В Крыму в связи с трагедией в Керчи объявлен трехдневный траур.
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