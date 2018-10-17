Вскрылись неожиданные факты из жизни стрелка в Керчи

Источник назвал семью керченского стрелка неблагополучной

Источник в министерстве образования Крыма рассказал, что семью подозреваемого в атаке на политехнический колледж в Керчи 18-летнего Владислава Рослякова нельзя назвать благополучной, передает RT.

По его словам, родители Рослякова жили отдельно друг от друга, отец был инвалидом. Мать, работавшая в онкологическом центре санитаркой, на протяжении нескольких лет увлекалась учением "Свидетелей Иеговы"

"В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряженными: в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой", — сообщил источник.

Он также добавил, что молодой человек "учился не в полную силу", получал тройки, однако агрессивным поведением не отличался.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее сообщалось, что у родителей стрелка из Керчи прошли обыски.

"Свидетели Иеговы" — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда от 17.07.2017.