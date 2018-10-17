Стало известно происхождение взрывчатки стрелка в Керчи

Стало известно происхождение взрывчатки керченского стрелка

Студент Владислав Росляков , который устроил стрельбу в керченском колледже, изготовил взрывные устройства в одиночку, сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось. При подготовке к преступлению и при совершении преступления действовал он один, то есть был и организатором и исполнителем преступления», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что проверяется и версия о наличии у Рослякова сообщников.

Мотив преступления пока не установлен.

18-летний студент Владислав Росляков в среду устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже. В результате погибли 19 человек, 50 ранены. Тело Рослякова обнаружено на территории колледжа.

Возбуждено дело по статье «Убийство».