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Стало известно происхождение взрывчатки стрелка в Керчи
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Стало известно происхождение взрывчатки керченского стрелка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 44 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Студент Владислав Росляков, который устроил стрельбу в керченском колледже, изготовил взрывные устройства в одиночку, сообщил источник в силовых структурах.
«По предварительным данным, студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось. При подготовке к преступлению и при совершении преступления действовал он один, то есть был и организатором и исполнителем преступления», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что проверяется и версия о наличии у Рослякова сообщников.
Мотив преступления пока не установлен.
18-летний студент Владислав Росляков в среду устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже. В результате погибли 19 человек, 50 ранены. Тело Рослякова обнаружено на территории колледжа.
Возбуждено дело по статье «Убийство».
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