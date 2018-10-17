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Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
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Мать керченского стрелка спасала раненых им студентов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Мать Владислава Рослякова, который расстрелял студентов в Керченском политехническом колледже, принимала пострадавших в больнице.
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Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадавших в атаке на колледж стали привозить в это лечебное учреждение, женщина в это время была на рабочем месте и принимала пациентов.
Отмечается, что ее забрали на следственные действия прямо из диспансера. Рослякова в тот момент помогала пострадавшему, однако не знала, что его ранил ее сын.
В среду в колледже студент учебного заведения Владислав Росляков расстрелял людей, а затем взорвал бомбу. Погибли 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова нашли в колледже.
Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.
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