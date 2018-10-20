Ещё
На какие деньги керченский стрелок купил оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком 

Lenta.ru + ещё 58 3 часа назад
Фото: Telegram-канал «Телеканал Дождь»
Устроивший бойню в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у родственников деньги, выяснила «Комсомольская правда».
Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова рассказала изданию, что за день до трагедии к ней пришел внук и забрал почти все свои детские фото, сказав, что хочет оцифровать их. После его ухода у пенсионерки пропали все сбережения, отложенные на похороны. «Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч. Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии», — сказала женщина.
Она также предположила, что Владислав мог продать старый мотоцикл отца, который несколько лет стоял без дела в гараже. По ее словам, следователи проверяли эту теорию и обыскали помещение, но родственники пока не знают, на месте транспортное средство или нет.
Корреспондент газеты также обошел все отделения микрозаймов в Керчи, но везде сотрудники говорили, что Росляков к ним не обращался и он слишком молод для получения кредита.
На данный момент не известно, был ли у Рослякова источник дохода. О работе его отца Игоря ничего не сообщается. «Комсомольская правда» пишет, что семья распалась из-за его пьянства. Последнее время мужчина в основном сидел дома и получал пособие по инвалидности. Владислав жил с матерью, которая работала санитаркой в онкоцентре в Керчи и получала 14 тысяч рублей в месяц. Семья жила бедно и накопила две тысячи долгов за коммуналку за прошлый месяц.
По версии «Комсомольской правды», студенту требовалось около 50 тысяч рублей на покупку боекомплекта. В «Би-би-си» подсчитали более точную сумму. Так, около 20 тысяч рублей стоило турецкое помповое ружье Hatsan, которое, по словам директора керченского оружейного магазина, продали Рослякову. На 150 патронов он потратил еще 5400 рублей. Весь процесс получения лицензии на покупку оружия стоил минимум 13,5 тысяч. Таким образом, стрелок потратил по меньшей мере 38 900 рублей на подготовку бойни.
17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом убил себя. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 50 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна230
«За его телом не обращались»119
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»339
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание5
Здание ФСБ в Москве закидали яйцами42
Видео
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
00:35
Среди украинских пилотов наметилась опасная тенденция
Армия В мире
01:25
Били сильно, но не специально: как сломали «Союз»
Наука и техника Статьи
02:04
ДНР подумывает о поставках электроэнергии в Россию
В мире
00:55
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна
Политика
04:56
«За его телом не обращались»
Происшествия
03:31
Украина усилила группировку кораблей в Азовском море
Армия Войска
03:01
«Войну в Донбассе можно остановить за час»
В мире Украина
00:27
Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела
Происшествия Катастрофы
03:11
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение