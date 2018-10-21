В керченском колледже произошло ещё одно ЧП

В печально известном Керченском политехническом колледже произошёл ещё один инцидент. В один из корпусов учебного заведения незаконно проник мужчина.

Вызов на пульт охранного предприятия поступил от сторожа. Спустя пять минут на место прибыла группа. В одном из помещений четвёртого, законсервированного корпуса сотрудники ЧОП обнаружили пьяного мужчину, который лежал на матрасе и заряжал мобильный телефон. Подозреваемого задержали и передали в руки полиции, рассказал «Известиям» директор центра безопасности «Альфа», который обслуживает здание политехнического колледжа.

Как ранее сообщал News.ru, учебное заведение, где 17 октября один из студентов взорвал бомбу и устроил массовый расстрел, вновь откроется 23 октября.