Самолет Меланьи Трамп задымился в воздухе

Трамп похвалил супругу за спокойствие во время задымления на борту самолета

Президент США Дональд Трамп похвалил спокойствие своей супруги Меланьи во время задымления на борту самолета. "Вчера у них была проблема. Вы видели: пожар на борту самолета. И мне позвонили: Сэр, ваша жена в воздухе, на борту пожар. Я сказал: не говорите мне это, не говорите. И они быстро опустились. Отличные пилоты. И она молодец. Я спросил, когда узнал об этом: как она перенесла это? Испугалась? Нет, сэр. А что она делала? Она была так спокойна, что мы не могла поверить в это. У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она такая. Она прекрасная первая леди", — сказал он в пятницу на митинге в Монтане. Накануне сообщалось, что самолет с первой леди США Меланьей Трамп на борту был вынужден прервать полет и вернуться на авиабазу в Мэриленде из-за механической неполадки. Примерно через 10 минут после взлета журналисты на борту увидели небольшое задымление и почувствовали запах гари. Впоследствии самолет приземлился на авиабазу Эндрюс в Мэриленде.