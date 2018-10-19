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Самолет Меланьи Трамп задымился в воздухе
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Трамп похвалил супругу за спокойствие во время задымления на борту самолета 

РИА Новости + ещё 30 4 часа назад
Президент США Дональд Трамп похвалил спокойствие своей супруги Меланьи во время задымления на борту самолета.
"Вчера у них была проблема. Вы видели: пожар на борту самолета. И мне позвонили: Сэр, ваша жена в воздухе, на борту пожар. Я сказал: не говорите мне это, не говорите. И они быстро опустились. Отличные пилоты. И она молодец. Я спросил, когда узнал об этом: как она перенесла это? Испугалась? Нет, сэр. А что она делала? Она была так спокойна, что мы не могла поверить в это. У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она такая. Она прекрасная первая леди", — сказал он в пятницу на митинге в Монтане.
Накануне сообщалось, что самолет с первой леди США Меланьей Трамп на борту был вынужден прервать полет и вернуться на авиабазу в Мэриленде из-за механической неполадки.
Примерно через 10 минут после взлета журналисты на борту увидели небольшое задымление и почувствовали запах гари. Впоследствии самолет приземлился на авиабазу Эндрюс в Мэриленде.
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