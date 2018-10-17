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Одногруппники поведали о керченском стрелке-убийце
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Одногруппники поведали о напавшем на колледж Рослякове 

Рамблер 1 час назад
18-летний Владислав Росляков, подозреваемый в нападении на политехнический колледж в Керчи, был замкнутым и держался сам по себе. Об этом изданию RT рассказали его одногруппники.
Они также сообщили, что Росляков интересовался маньяками и рассказывал знакомым об экспериментах с взрывчатыми веществами.
Учащиеся вспомнили, что на первом курсе он всегда носил с собой нож. При этом одногруппники утверждают, что парня никто не обижал.
Мать керченского стрелка спасала раненых им студентов
По информации Telegram-канала Mash, родители Влада давно развелись, молодой человек жил с матерью, сотрудницей керченского онкологического диспансера, на съемной квартире.
Пострадавших при стрельбе и взрыве в колледже отправляли в том числе и в больницу, где работала мать преступника. Она помогала раненым вместе с другими медработниками.
Издание Super пишет, что Росляков месяц назад получил разрешение на ружье 12-го калибра, несколько дней назад купил к нему 150 патронов.
В среду днем в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв. По последним данным, в результате нападения на колледж погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.
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