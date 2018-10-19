Бастрыкин прибыл в Керчи и дал ряд поручений

Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией в Керчи и дал ряд поручений

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым в связи с массовым убийством, произошедшим в Керченском политехническом колледже 17 октября", — сообщила Петренко.

По ее словам, глава ведомства провел совещание со своими заместителями Игорем Красновым и Борисом Карнауховым, руководителями следственной группы, представителями других правоохранительных органов и заслушал доклад о первых результатах расследования.

В частности, председатель СК поручил установить все обстоятельства и причины трагедии.

"Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия… важно выяснить причину агрессии нападавшего", — отметил он.

Следователям также предстоит выяснить, какая психологическая обстановка была в колледже, круг общения Рослякова, узнать, велась ли с ним и с другими учащимися педагогическая и психологическая работа. В ходе расследования будет дана следователи также проверят работу кризисных центров в городе, выяснят, как был организован досуг студентов колледжа.