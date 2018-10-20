Родные Рослякова не обращались за телом

Родители Рослякова до сих пор не обращались за его телом в Керчи

За телом Владислава Рослякова , устроившего массовое убийство в керченском политехническом колледже, пока никто не обращался, поэтому место и время его похорон на данный момент неизвестно. Ранее сообщалось, что родственники молодого человека сами примут решение, где его похоронить. Таким образом были опровергнуты слухи о том, что покончившего с собой после стрельбы студента похоронят отдельно от его жертв, в секторе для безродных.

Место и время похорон студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже, пока неизвестны, сообщил РИА «Новости» заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев , уточнив, что за его телом до сих пор никто не обращался.

До этого стало известно, что 18-летнего Рослякова похоронят после того, как будут проведены все надлежащие экспертизы. Как уточнил глава администрации Керчи Сергей Бороздин , решение о том, где хоронить молодого человека, примут его родственники.

Таким образом он опроверг появившуюся ранее в соцсетях информацию о намерении похоронить Рослякова через две недели на кладбище в секторе для безродных, отдельно от убитых им людей.

Трагедия в керченском политехе произошла 17 октября. Примерно в полдень студент четвертого курса Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство, которое заложил в столовой. Детонация, по сообщению СМИ, произошла после того, как закончилась пара. После этого он поднялся на второй этаж здания, где открыл стрельбу из охотничьего ружья 12 калибра. Под огонь поддала все, кого он встречал на своем пути.

В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек. Более 50 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам стрелок после этого покончил с собой в библиотеке.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «теракт», но позже переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Ружье и 150 патронов к нему студент сам купил в магазине. У него было официальное разрешение на ношение оружия. Его он получил, пройдя 8 сентября психологическую экспертизу.

«Он купил всего 150 штук — это небольшое количество для стрелка, который может стрельбой заниматься. Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование, ношение и хранение оружия по закону, он ничего не нарушил. Поток большой по магазину, разные люди приходят, спортсмены, охотники тоже молодые, по 18 лет ходят, стреляют, это хобби. 12-й калибр — стандартный, который используют в охоте», — рассказал РЕН ТВ Андрей Лунев, директор магазина, в котором Росляков купил оружие.

СК также назначил Рослякову посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи допросили директора колледжа, некоторых преподавателей, свидетелей, очевидцев и потерпевших, которые могли давать показания.

Причины, побудившие молодого человека взяться за оружие и лишить жизни как себя, так и своих сверстников и преподавателей, пока неизвестны. Но известно, что жизнь у стрелка была далеко не благополучная. Как стало известно СМИ, в третьем классе Росляков переехал жить к маме после того, как отец мальчика стал инвалидом из-за травмы головы. Мужчина стал выпивать и бить родственников, в том числе дедушку и бабушку Владислава, сообщают его соседи.

Росляковы, по словам местных жителей, жили бедно: денег им всегда не хватало. У матери Влада Рослякова — санитарки в онкологическом диспансере — был крайне скромный заработок.

Но наибольшую тревогу вызывает то, что она состояла в секте «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России), сообщали СМИ со ссылкой на знакомых Росляковых. Эта религиозная организация была признана экстремистской Верховным судом в 2017 году.

Женщина пыталась приобщить к своей религиозной приверженности и сына: она водила его на собрания секты, заявила RT соседка молодого человека. По некоторой информации, Росляковы даже пытались распространять различную религиозную литературу.

Как писали «Известия» , ссылаясь на неназванный источник, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родственников керченского стрелка оштрафуют на 500 рублей. Собеседник издания уточнил, что на родителей Рослякова оформили протокол об административном правонарушении, но вручат его только после похорон студента.

Подростки, знавшие Владислава Рослякова, вспоминают его как тихого молодого человека. По их словам, он три года обучения получал повышенную стипендию, которая дается либо за отличную учебу, либо за научные, культурные и другие достижения.

«Парень со странностями, тихий, незаметный. Последний год сильно замкнулся, стал нелюдимым. Жил в своем мире», — отметил один из учащихся политеха.

Студенты считают, что план массового убийства Владислав продумывал заранее. Более того, он делился своими соображениями с близким другом, но тот не придал его словам значения.

В то же время подруга молодого человека вспоминает, что в колледже он терпел издевательства со стороны сверстников.

«Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все», — рассказала RT 15-летняя Злата.

Она утверждает, что Росляков говорил ей о своих планах отомстить за все издевательства. К тому же он заявлял, что из-за психологического давления со стороны одногруппников он «не хочет жить».