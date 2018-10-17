Ещё
«Просто всё надоело»: три дня на подготовку убийства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи

Москвич три дня готовился к убийству семьи 

News.ru 4 часа назад
Фото: © Fotolia
На северо-востоке Москвы на улице Лётчика Бабушкина в ночь на 17 октября 22-летний молодой человек убил родителей и бабушку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Выпускник колледжа предпринимательства Владислав Ермаков планировал убийство семьи три дня. День расправы он выбрал не случайно. Молодой человек решил зарезать семью в день рождения отца, когда глава семейства должен был отметить 50-летие.
Изначально Владислав хотел убить всех во сне, чтобы избежать шума, но в момент совершения преступления всё пошло не по плану. Около трёх часов ночи он вошёл в комнату бабушки и начал быстро наносить ей удары ножом. Женщина вскрикнула, на шум прибежали родители Владислава. С бабушки он переключился на них. Отец и мать молодого человека побежали на кухню, где сын стал наносить им беспорядочные удары ножом.
Когда молодого человека задержали полицейские, на их вопрос, зачем он это сделал, Владислав сказал, что убил родных в ходе ссоры, потому что «просто всё надоело». Как сообщили в МВД России, по предварительным данным, причиной преступления стал бытовой конфликт.
После убийства Владислав позвонил своей 14-летней сестре Лиза, которая учится в школе-интернате, где и осталась на ночь. Брат извинился перед девушкой, но на её вопрос «За что?» не стал рассказывать о совершённым им злодеянии. Он лишь добавил, что она обо всём узнает утром.
Ранее Владислав никогда не был судим. Соседи описывают его как тихого и спокойного парня. Никто не ожидал, что в доме могло произойти такое зверское убийство.
«Все такие тихие здесь, выходят на улицу погулять с ребёнком, мы все в шоке, это просто нонсенс», — рассказал один из соседей.
В свою очередь, психиатр-криминалист Михаил Виноградов назвал возможной причиной случившегося депрессию.
«Здесь произошло так называемое расширенное самоубийство. Парня, скорее всего, просто замучили нравоучениями. Он пришел сдаваться не потому что он такой благородный и хороший человек. У него не хватило духу самому покончить с собой», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».
News.ru: последние новости
Керченский террорист покончил с собой Люди погибли при взрыве в колледже в Керчи Вырезавший семью москвич назвал свой мотив
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убивали всех, кого могли найти»451
Украина «запаниковала» из-за взрыва в Крыму171
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи87
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи192
В Керчь отправили армию62
Видео
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
02:23
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи
Политика
02:23
Матвиенко пресекла панику из-за ЧП в Керчи
Политика
01:22
В Крыму объявлен траур
Происшествия
01:09
Очевидцы сообщили о стрельбе перед взрывом в Крыму
Происшествия
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
01:30
Украина «запаниковала» из-за взрыва в Крыму
В мире Украина
00:48
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:51
Путин обратился с поручением к Минздраву и МЧС
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение