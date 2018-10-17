«Просто всё надоело»: три дня на подготовку убийства

Москвич три дня готовился к убийству семьи

На северо-востоке Москвы на улице Лётчика Бабушкина в ночь на 17 октября 22-летний молодой человек убил родителей и бабушку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Выпускник колледжа предпринимательства Владислав Ермаков планировал убийство семьи три дня. День расправы он выбрал не случайно. Молодой человек решил зарезать семью в день рождения отца, когда глава семейства должен был отметить 50-летие.

Изначально Владислав хотел убить всех во сне, чтобы избежать шума, но в момент совершения преступления всё пошло не по плану. Около трёх часов ночи он вошёл в комнату бабушки и начал быстро наносить ей удары ножом. Женщина вскрикнула, на шум прибежали родители Владислава. С бабушки он переключился на них. Отец и мать молодого человека побежали на кухню, где сын стал наносить им беспорядочные удары ножом.

Когда молодого человека задержали полицейские, на их вопрос, зачем он это сделал, Владислав сказал, что убил родных в ходе ссоры, потому что «просто всё надоело». Как сообщили в МВД России, по предварительным данным, причиной преступления стал бытовой конфликт.

После убийства Владислав позвонил своей 14-летней сестре Лиза, которая учится в школе-интернате, где и осталась на ночь. Брат извинился перед девушкой, но на её вопрос «За что?» не стал рассказывать о совершённым им злодеянии. Он лишь добавил, что она обо всём узнает утром.

Ранее Владислав никогда не был судим. Соседи описывают его как тихого и спокойного парня. Никто не ожидал, что в доме могло произойти такое зверское убийство.

«Все такие тихие здесь, выходят на улицу погулять с ребёнком, мы все в шоке, это просто нонсенс», — рассказал один из соседей.

В свою очередь, психиатр-криминалист Михаил Виноградов назвал возможной причиной случившегося депрессию.