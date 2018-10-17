В Росгвардии назвали терактом взрыв в Керчи

Первый заместитель руководителя Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство, передает ТАСС . Меликов расценил это ЧП как теракт.

По словам замкомандующего, подразделения Росгвардии принимают участие в ликвидации последствий этого террористического акта.

СМИ сообщают, что по последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 20 человек, порядка полусотни ранены. Пострадавших госпитализируют с минно-взрывными ранениями.