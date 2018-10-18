Стало известно о состоянии раненных в Керчи

Трое пострадавших в Керчи находятся в тяжелой коме — Скворцова

Десять человек из числа пострадавших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже находятся в реанимации. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова , сообщает РИА Новости

Министр уточнила, что трое из них находятся в тяжелой коме. Пятерых раненых готовят к эвакуации.

Скворцова также добавила, что пострадавшие, которые находятся в состоянии средней тяжести, в основном имеют закрытые и открытые переломы ног и рук, черепно-мозговые травмы, гематомы.