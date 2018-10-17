Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»

Директор керченского техникума, где произошел взрыв, Ольга Гребенникова сообщила подробности случившегося. Видео с ее участием опубликовано на YouTube-канале Kerchnettv.
В момент взрыва Гребенниковой в здании не было.
«Ровно через ять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался..взорвали все.. стекла повылетали…взорвали холл..бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», — рассказала она.
По словам директора, то, что произошло в техникуме — «настоящий теракт, как в Беслане».
Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. Всего в результате теракта скончались 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.