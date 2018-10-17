Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»

Директор взорванного техникума вспомнила про теракт в Беслане

Директор керченского техникума, где произошел взрыв, Ольга Гребенникова сообщила подробности случившегося. Видео с ее участием опубликовано на YouTube-канале Kerchnettv.

В момент взрыва Гребенниковой в здании не было.

«Ровно через ять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался..взорвали все.. стекла повылетали…взорвали холл..бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», — рассказала она.

По словам директора, то, что произошло в техникуме — «настоящий теракт, как в Беслане».