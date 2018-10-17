Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи

Это теракт: НАК заявил о сработавшем взрывном устройстве в Крыму

По данным НАК, речь идет о подрыве неустановленного взрывного устройства. В ведомстве заявили, что принимают меры для предотвращения повторных взрывов.

В НАК подтвердили информацию о десятерых погибших и примерно 50 пострадавших.

Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября. Первоначально сообщалось, что речь идет о взрыве бытового газа. Позже выяснилось, что здание не было газифицировано.

СМИ сообщали, что на территории колледжа перед взрывом был замечен посторонний человек: он якобы подкинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Также появилась информация, что в колледже стреляли и пытались захватить заложников.

По данным Mash, у полиции появился подозреваемый: 20-25 летний блондин в зеленой куртке. Его розыском по всему городу занимаются правоохранители.

На месте происшествия работают врачи, военные, ФСБ , следователи и полицейские.

Источники Telegram-канала «Выборный» заявили, что местные жители и сотрудники МВД называют ЧП «крымским Колумбайном». По их словам, подозреваемый похож на студента колледжа.

Также собеседники канала заявили, что после взрыва в городе включили «контроль коммуникаций».

На YouTube-канале kerchnettv появилось интервью с директором колледжа.