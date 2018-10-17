Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи

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Это теракт: НАК заявил о сработавшем взрывном устройстве в Крыму 

Рамблер 44 минуты назад
Представители Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что взрыв, произошедший в керченском колледже, был терактом. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным НАК, речь идет о подрыве неустановленного взрывного устройства. В ведомстве заявили, что принимают меры для предотвращения повторных взрывов.
В НАК подтвердили информацию о десятерых погибших и примерно 50 пострадавших.
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября. Первоначально сообщалось, что речь идет о взрыве бытового газа. Позже выяснилось, что здание не было газифицировано.
СМИ сообщали, что на территории колледжа перед взрывом был замечен посторонний человек: он якобы подкинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Также появилась информация, что в колледже стреляли и пытались захватить заложников.
По данным Mash, у полиции появился подозреваемый: 20-25 летний блондин в зеленой куртке. Его розыском по всему городу занимаются правоохранители.
На месте происшествия работают врачи, военные, ФСБ, следователи и полицейские.
Источники Telegram-канала «Выборный» заявили, что местные жители и сотрудники МВД называют ЧП «крымским Колумбайном». По их словам, подозреваемый похож на студента колледжа.
Также собеседники канала заявили, что после взрыва в городе включили «контроль коммуникаций».
На YouTube-канале kerchnettv появилось интервью с директором колледжа.
«Настоящий теракт. <…> Кто-то ворвался, взорвали холл, бегали, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», — заявила женщина.
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