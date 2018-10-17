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Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи
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Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В результате теракта, произошедшего в колледже Керчи, погибли 18 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших.
Первоначально сообщалось о десяти жертвах. По данным следователей, пострадали около 50 человек, большинство из них — подростки.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали случившееся терактом.
В СК рассказали, что взрывное устройство, сработавшее в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами.
СМИ писали, что у правоохранителей есть подозреваемый по делу о теракте — светловолосый молодой человек 20-25 лет.
Также сообщалось, что после взрыва в здании колледжа началась стрельба, однако глава Крыма Сергей Аксенов опроверг эту информацию.
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