Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи

В результате теракта, произошедшего в колледже Керчи , погибли 18 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших.

Первоначально сообщалось о десяти жертвах. По данным следователей, пострадали около 50 человек, большинство из них — подростки.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали случившееся терактом.

В СК рассказали, что взрывное устройство, сработавшее в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами.

СМИ писали, что у правоохранителей есть подозреваемый по делу о теракте — светловолосый молодой человек 20-25 лет.