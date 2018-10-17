Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших

Мощный взрыв прогремел в Керчи: 10 погибших

В политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Как сообщает «Керчь. ФМ», его жертвами стали десять человек.

По данным портала, в результате взрыва пострадало много человек. По информации Telegram-канала Mash, речь идет о 50 пострадавших.

Автомобилей скорой помощи не хватило для эвакуации пострадавших. Для их транспортировки привлекли общественный транспорт.

Очевидцы заявили «Керчь. ФМ», что «что-то произошло в столовой». В здание, по их словам, вошли люди с автоматами. На место происшествия также приехали сотрудники аварийно-газовой службы.

Как сообщает «КрымИнформ», в колледже произошел взрыв газа. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в одном из помещений произошел взрыв, раздалось несколько хлопков.

По словам собеседника агентства, в больницу доставлены 18 человек, еще 50 пострадавших должны поступить к медикам в ближайшее время.

«Керчь. ФМ» отмечает, что носилок для пострадавших не хватило, поэтому людей начали переносить на дверях.

Очевидцы происшествия «кого-то описывают» в беседах с полицейскими. По данным Telegram-канала Mash, правоохранители рассматривают версию о теракте. Mash отмечает, что взрыв произошел в столовой, именно поэтому жертв и пострадавших так много.