Ещё
На Украине назвали причину взрывов на военных складах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине назвали вероятную причину взрывов на военных складах 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
Причиной взрывов на военных складах в Черниговской области, вероятнее всего, была закладка. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Беспилотника там не было. Это мы проверили, проводятся соответствующие экспертизы. Более 400 военных допрошен. Скорее всего, что это была закладка», — цитирует УНН Матиоса.
При этом, по его словам, за четыре дня до взрывов неподалеку от технической территории ночью были замечены «два человека в камуфляжной форме», однако их не удалось найти.
«Склад в Ичне был одним из самых защищённых… С проведением допросов на полиграфе достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были склады, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, в ночное время, в 2:00 ночи, передвигались по периметру», — добавил он.
Сразу после возникновения пожара на военных складах под Черниговом в СБУ сообщили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию.
Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».
Украинский депутат Вадим Рабинович раскритиковал версию о причастности российской стороны.
RT на русском: последние новости
Посольство России прокомментировало обвинения США о «вмешательстве» в предстоящие выборы 10 человек погибли в результате взрыва газа в политехническом колледже в Керчи Продавец оружейного магазина — о керченском стрелке
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна360
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко275
Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-39308
Взявший в охапку детей Киркоров уехал из России8
В США россиянка оказалась виновна из-за выборов26
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение