На Украине назвали причину взрывов на военных складах

На Украине назвали вероятную причину взрывов на военных складах

Анатолий Матиос. Причиной взрывов на военных складах в Черниговской области, вероятнее всего, была закладка. Об этом заявил главный военный прокурор Украины

«Беспилотника там не было. Это мы проверили, проводятся соответствующие экспертизы. Более 400 военных допрошен. Скорее всего, что это была закладка», — цитирует УНН Матиоса.

При этом, по его словам, за четыре дня до взрывов неподалеку от технической территории ночью были замечены «два человека в камуфляжной форме», однако их не удалось найти.

«Склад в Ичне был одним из самых защищённых… С проведением допросов на полиграфе достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были склады, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, в ночное время, в 2:00 ночи, передвигались по периметру», — добавил он.

Сразу после возникновения пожара на военных складах под Черниговом в СБУ сообщили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию.

Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».