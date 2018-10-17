Прервано морское сообщение Сахалина с материком

Морское сообщение Сахалина с материком приостановлено на двое суток

Паромную переправу Сахалина с материком закрыли на двое суток, сообщил в среду РИА Новости представитель Сахалинского морского пароходства.

"Паромную переправу Ванино — Холмск закрыли с 16 по 18 октября. В Татарском проливе в это время ожидается очередной циклон, который может повлиять на безопасность мореплавания", — заявил заместитель генерального директора по развитию АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

По его словам, ранее морская переправа прерывала работу из-за ремонта подъемно-переходного моста в Холмске. После его завершения стала возможна швартовка судов у неспециализированного причала №8. "Сахалин-8" совершил пробный рейс 14 октября с 24 грузовиками и 7 иномарками на борту.

"Однако говорить о полноценном функционировании морской линии еще не приходится, так как швартовка в Холмске зависит от погодных условий — ветровое и волновое воздействия должны быть минимальными. Кроме того, подходить к берегу можно только в светлое время суток", — добавил собеседник агентства.

По его словам, ремонтные работы в порту Холмска завершат в конце октября.