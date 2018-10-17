В Москве избили солистку группы «Маша и медведи» 

Московская полиция начала проверку по факту избиения вокалистки рок-группы «Маша и Медведи» Марии Макаровой. По некоторым данным, у певицы произошёл конфликт с соседями.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, в отдел полиции по Басманному району Москвы обратилась женщина 1977 года рождения, которая заявила о нанесённых ей телесных повреждениях. Что именно за травмы получила певица, и что послужило причиной конфликта, неизвестно, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Процессуальное решение будет принято после проверки всех обстоятельств инцидента.
Как ранее писал News.ru, «Единая Россия» исключила из своих рядов бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнёва, который в феврале 2018 года жестоко избил музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.