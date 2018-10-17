Ещё
В Москве избили солистку группы «Маша и медведи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве избили солистку группы «Маша и медведи» 

News.ru 46 минут назад
Московская полиция начала проверку по факту избиения вокалистки рок-группы «Маша и Медведи» Марии Макаровой. По некоторым данным, у певицы произошёл конфликт с соседями.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, в отдел полиции по Басманному району Москвы обратилась женщина 1977 года рождения, которая заявила о нанесённых ей телесных повреждениях. Что именно за травмы получила певица, и что послужило причиной конфликта, неизвестно, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Процессуальное решение будет принято после проверки всех обстоятельств инцидента.
Как ранее писал News.ru, «Единая Россия» исключила из своих рядов бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнёва, который в феврале 2018 года жестоко избил музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.
News.ru: последние новости
Британия пригрозила Эр-Рияду из-за пропавшего журналиста На борту упавшего Су-27 могли находиться боеприпасы В Москве около ТЦ «Метрополис» произошла стрельба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине287
Израильский блогер напугал рассуждениями о Крымском мосте90
Турецкая церковь пошла против Константинополя401
РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем36
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня51
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение