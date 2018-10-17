Солистку «Маши и медведи» избили в Москве

Машу из «Маши и медведей» избили в Москве

По его словам, Марию Макарову несколько раз ударили в ходе конфликта, в результате чего певица получила телесные повреждения.

В пресс-службе управления МВД по столице изданию подтвердили лишь, что в одно из отделений полиции обратилась 41-летняя женщина, сообщившая о полученных ею телесных повреждениях в результате бытового конфликта.

После этого участковый уполномоченный ОВД инициировал проверку произошедшего.