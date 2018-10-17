Солистку «Маши и медведи» избили в Москве

Солистка группы «Маша и медведи» была избита в Москве, сообщил собеседник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
По его словам, Марию Макарову несколько раз ударили в ходе конфликта, в результате чего певица получила телесные повреждения.
В пресс-службе управления МВД по столице изданию подтвердили лишь, что в одно из отделений полиции обратилась 41-летняя женщина, сообщившая о полученных ею телесных повреждениях в результате бытового конфликта.
После этого участковый уполномоченный ОВД инициировал проверку произошедшего.
Агентство «Москва» отмечает, что в конфликт Мария Макарова могла вступить со своими соседями, а ТАСС сообщает, что другими участниками ссоры могли быть соседи не певицы, а заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина, которого, по некоторым данным, некие люди пытаются лишить недвижимости. Артистка могла за него заступиться и быть избита за это.