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Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине
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Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Genya Savilov
Очевидцы рассказали украинскому порталу "20 хвилин" подробности крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.
Жительница села Уланов Хмельницкого района Мария заявила, что сначала услышала гул и свист, а затем увидела поднимающийся в поле за деревней дым.
"Туда наши пожарные поехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция", — рассказала она.
По словам женщины, при падении самолет начал крутиться. Вероятнее всего, пилот старался отвести истребитель в поле.

Крушение Су-27

Во вторник на проходящих на Украине учениях "Чистое небо — 2018" разбился самолет. При крушении погибли американский и украинский военнослужащие.
Военная прокуратура Украины позднее удалила из текста сообщения информацию о гражданстве пилотов. В Военно-воздушных силах США подтвердили, что американский военный стал участником инцидента с самолетом Су-27 на Украине, однако не уточниили, остался ли военнослужащий в живых.
Незадолго до инцидента на учениях разыграли бой Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.
Многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Его первый полет был совершен в 1977 году. Серийное производство самолета было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение в Советской армии.
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