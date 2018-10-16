Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине

Очевидцы рассказали украинскому порталу "20 хвилин" подробности крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.

Жительница села Уланов Хмельницкого района Мария заявила, что сначала услышала гул и свист, а затем увидела поднимающийся в поле за деревней дым.

"Туда наши пожарные поехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция", — рассказала она.

По словам женщины, при падении самолет начал крутиться. Вероятнее всего, пилот старался отвести истребитель в поле.

Крушение Су-27

Во вторник на проходящих на Украине учениях "Чистое небо — 2018" разбился самолет. При крушении погибли американский и украинский военнослужащие.

Военная прокуратура Украины позднее удалила из текста сообщения информацию о гражданстве пилотов. В Военно-воздушных силах США подтвердили, что американский военный стал участником инцидента с самолетом Су-27 на Украине, однако не уточниили, остался ли военнослужащий в живых.

Незадолго до инцидента на учениях разыграли бой Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.