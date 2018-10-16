Что известно о крушении Су-27 на Украине

Что известно о крушении на Украине в ходе учений истребителя Су-27

В центральной части Украины произошла авиакатастрофа с участием истребителя четвёртого поколения Су-27. Как сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, самолёт разбился в Винницкой области при выполнении учебно-боевого полёта в рамках учений «Чистое небо — 2018». Оба пилота погибли. Одним из них мог быть военнослужащий Национальной гвардии США . Информация об этом появилась на порталах Генштаба ВСУ и Военной прокуратуры центрального региона Украины, однако позднее эти данные были удалены. Впрочем, ВВС США подтвердили, что их военнослужащий «стал участником» инцидента.

В Винницкой области Украины произошла авиакатастрофа с участием многоцелевого истребителя четвёртого поколения Су-27. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

«Сегодня около 17:00 в районе села Уланов (между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полёта упал самолёт Су-27», — говорится в сообщении в Facebook.

Сразу после инцидента были организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых были обнаружены тела двух пилотов. «Обстоятельства инцидента выясняются. Вооружённые силы Украины выражают соболезнования семьям погибших», — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Между тем одним из погибших может быть военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США.

Соответствующая информация появилась на сайтах Генштаба ВСУ и Военной прокуратуру центрального региона Украины, но в обоих случаях через некоторое время сообщения изменялись, и из них удалялись данные о гражданстве погибших лётчиков.

«На данный момент нет информации» о национальности погибших». С таким утверждением выступил официальный представитель украинского Минобороны Богдан Сеник в эфире телеканала «112 Украина».

В то же время, как сооющает агентство РИА Новости, ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий «стал участником» в инциденте с Су-27 на Украине.

Между тем военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».

Проводится расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе украинского оборонного ведомства агентству «Укринформ»

Как сообщил «Украинский милитарный портал», крушение потерпел истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70, который принимал участие в международных военных учениях «Чистое небо — 2018» (Clear Sky — 2018). Учения проходят на территории Украины, в них принимают участие и страны — члены НАТО . При этом, согласно предварительным данным, обломки самолёта найдены близ села Пагурцы.

Заметим, что за последние сутки это не первое появление многоцелевого истребителя четвёртого поколения в новостных сводках.

Ранее Военное телевидение Украины опубликовало видео учебного боя Су-27, состоящего на вооружении ВВС Украины, и F-15C Eagle Национальной гвардии Соединённых Штатов. Самолёты выполнили манёвры в рамках учений «Чистое небо — 2018». Старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой заявил, что Су-27 показал себя лучше, чем F-15, выйдя победителем из боя за счёт большей манёвренности.

Учения в «Чистом небе»

Учения «Чистое небо — 2018» проходят с 8 по 19 октября в западных регионах Украины (преимущественно в Винницкой и Хмельницкой областях), а также на территории Польши и Румынии.

В общей сложности в манёврах задействованы 40 летательных аппаратов, включая американские самолёты F-15C/D, Lockheed C-130 Hercules, Boeing KC-135 Stratotanker, тяжёлые беспилотники MQ-9 Reaper, а также румынские истребили F-16C.

Кроме того, в выполнении задач принимают участие представители Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Румынии и Эстонии — в общей сложности 700 военнослужащих.

Как отметили в Минобороны Украины, самые масштабные авиационные учения после распада СССР призваны «повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ», а также «достичь принципиально качественного уровня совместимости с ВВС США и других стран — членов НАТО».

Накануне тему украинской авиации затронул президент страны Пётр Порошенко . Он заявил, что Россия заплатит «очень высокую цену» в случае «применения воздушных сил для атаки на Украину».

«Совместные учения со странами — членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — написал он в Facebook.

При этом в интервью телеканалу NBC украинский лидер подчеркнул, что солдатам НАТО есть чему поучиться у украинских военных, и назвал сотрудничество Киева с альянсом «беспроигрышным».

«Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских военных, которые сражаются с Россией в условиях гибридной войны», — сказал Порошенко.

По подсчётам украинского военного эксперта Дианы Михайловой , к весне 2014 года ВВС Украины насчитывали 160 боевых и 27 транспортных самолётов. На данный момент их всего лишь 130 (45 лёгких истребителей МиГ-29, 35 тяжёлых истребителей Су-27, 25 штурмовиков Су-25, 25 бомбардировщиков и разведчиков Су-24).

Как отмечал в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, Украина фактически оказалась в патовой ситуации: полного цикла производства бомбардировщиков и истребителей в стране никогда не было, а провести глубокую модернизацию мешает отсутствие комплектующих, так как единственным поставщиком качественных запчастей для самолётов МиГ и Су является Россия.

По его мнению, в случае, если Киев решится провести замену советских самолётов на западные, процесс затянется на долгие годы. «А собственный современный самолёт Украина вряд ли сможет создать даже в отдалённой перспективе», — считает эксперт.