Стали известны подробности крушения в Азовском море

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Стали известны подробности катастрофы Л-39 в Азовском море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 68 48 минут назад
На месте катастрофы учебно-боевого самолета Л-39, упавшего накануне в Азовском море, обнаружены обломки. По ним можно предположить картину трагедии, рассказали газете ВЗГЛЯД в командовании Морской авиации России.
«На месте катастрофы обнаружены обломки самолета», — сообщил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к командованию Морской авиации России. По словам источника, самолет вошел в воду под большим уголом, поскольку обнаружен застрявшим в донном иле. Хвост Л-39 торчит из воды. На месте работают водолазы.
Таким образом, по данным источника, можно предположить, что в момент входа в воду скорость самолета была относительно невысокой, иначе количество обломков было бы гораздо большим.
Можно также предположить, говорит источник, что летчикам могло не хватить времени для катапультирования. Поскольку на воде была обнаружена одна подвесная система (парашют), не исключено, что система катапультирования сработала при касании воды.
В четверг в Азовское море упал учебно-боевой самолет Л-39, который принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. Его пилотировали два лейтенанта.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о планах Минобороны заменить устаревшие реактивные «летающие парты» Л-39 на современные поршневые Як-152.
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