В Белграде взорвался легковой автомобиль 

Легковой автомобиль марки Volkswagen взорвался в районе Вождовац в Белграде. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, инцидент произошел на улице Войводе Степе.
Как рассказали ТАСС очевидцы, взрыв произошел около 13:30 (14:30 мск). После взрыва автомобиль загорелся.
Министерство внутренних дел Сербии информировало, что в результате взрыва пострадал 60-летний мужчина. Он получил ранение руки и повреждения барабанных перепонок, его жизни ничего не угрожает. Мужчина доставлен в клинический центр.
По сведениям издания "Вечерне новости", причиной взрыва могло быть взрывное устройство, заложенное в автомобиль.
На месте работает полиция, идет расследование инцидента.