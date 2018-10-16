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В Белграде взорвался легковой автомобиль
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В Белграде взорвался легковой автомобиль 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль марки Volkswagen взорвался в районе Вождовац в Белграде. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, инцидент произошел на улице Войводе Степе.
Как рассказали ТАСС очевидцы, взрыв произошел около 13:30 (14:30 мск). После взрыва автомобиль загорелся.
Министерство внутренних дел Сербии информировало, что в результате взрыва пострадал 60-летний мужчина. Он получил ранение руки и повреждения барабанных перепонок, его жизни ничего не угрожает. Мужчина доставлен в клинический центр.
По сведениям издания "Вечерне новости", причиной взрыва могло быть взрывное устройство, заложенное в автомобиль.
На месте работает полиция, идет расследование инцидента.
ТАСС: последние новости
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