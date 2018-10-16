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Во Франции арестовали считавшегося мертвым украинца
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Во Франции арестовали считавшегося мертвым украинца 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Во Франции полиция по подозрению в мошенничестве и коррупции арестовала украинца, который на родине подделал документы о своей смерти, сообщает Европол.
Задержание прошло 5 октября в Бургундии около Дижона. В рамках следствия у подозреваемого арестовали замок, сумму в размере 4,6 млн евро, три картины Сальвадора Дали и винтажный Rolls Royce Phantom, передает РИА «Новости».
Правоохранительные органы заинтересовались мужчиной после приобретения замка. Благодаря взаимодействию с Украиной и Люксембургом подозрение о внутреннем мошенничестве было переквалифицировано в уголовное дело об отмывании коррупционных средств в международном масштабе.
По данным украинских СМИ, задержанным оказался Дмитрий Малиновский, который пропал в августе 2014 года. Украинская прокуратура рассказала, что пойманный во Франции чиновник является причастным к хищению 12 млн евро у российской фирмы в рамках попытки приватизации Одесского припортового завода, сообщает УНИАН.
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