Пожилой пациент умер после издевательств санитаров

Пожилой пациент психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске , над которым издевались санитары, умер. Об этом пишет портал «MagCity74».

Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что на этой неделе будет отмечаться 40 дней с его смерти.

«Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал», — пояснила она.

Главврач больницы Александр Беликов также подтвердил, что пациент был давно выписан, а инцидент произошел 29 июня.

Об издевательствах над пожилым мужчиной в лечебном учреждении стало известно ранее 16 октября. В сеть попало видео, на котором санитар бросал в пациента тапками, а потом пнул ногой, а его коллеги смеялись над происходящим.