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У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба
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У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
У московского торгового центра «Метрополис» произошла стрельба, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, выстрелы, возможно, из травматического пистолета, могли раздаться во время конфликта двух горожан друг с другом.
Согласно предварительной информации, один из участников конфликта разбил окно принадлежащего не ему автомобиля и стал стрелять в противника.
Источник агентства отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, а стрелку удалось скрыться. В настоящее время его разыскивает полиция.
В конце сентября стрельбу в Москве открыли двое полицейских. По данным СМИ, в свободное от службы время лейтенант и старший сержант из отдела МВД по Даниловскому району стреляли в воздух из травматического пистолета на одной из улиц вверенной им территории, а на замечание 25-летнего уроженца Пятигорска ответили стрельбой по нему.
Полицейские были задержаны коллегами по горячим следам, а молодой человек, которого они расстреляли, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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