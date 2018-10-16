У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба

По его словам, выстрелы, возможно, из травматического пистолета, могли раздаться во время конфликта двух горожан друг с другом.

Согласно предварительной информации, один из участников конфликта разбил окно принадлежащего не ему автомобиля и стал стрелять в противника.

Источник агентства отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, а стрелку удалось скрыться. В настоящее время его разыскивает полиция.

В конце сентября стрельбу в Москве открыли двое полицейских. По данным СМИ, в свободное от службы время лейтенант и старший сержант из отдела МВД по Даниловскому району стреляли в воздух из травматического пистолета на одной из улиц вверенной им территории, а на замечание 25-летнего уроженца Пятигорска ответили стрельбой по нему.

Полицейские были задержаны коллегами по горячим следам, а молодой человек, которого они расстреляли, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.