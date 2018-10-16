Американский истребитель аварийно сел на Украине

Двухместный учебно-тренировочный истребитель четвертого поколения ВВС США F-15D Eagle совершил экстренную посадку на авиабазе Староконстантиново (Украина), сообщает Defence Blog.

Инцидент произошел 12 октября на международных учениях Clear Sky 2018. «Я был на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это была реальная чрезвычайная ситуация», — приводит издание комментарий фотографа Фрэнка Кребаса.

Очевидец отметил, что в воздухе у самолета начались проблемы с бортовыми системами. При посадке истребителя использовались аэродромные аварийные тормозные установки. Приземлившийся F-15D Eagle наземная инженерная команда ВВС США отбуксировала на стоянку. Причины инцидента не называются.

Международные маневры Clear Sky 2018, проходящие на Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО

Согласно Военному телевидению Украины, в ходе учений Clear Sky 2018 в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра истребители Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной Гвардии США.