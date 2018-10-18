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Упавший Су-27 был давно непригоден для полетов
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Разбившийся на Украине Су-27 был непригоден для полетов с 2009 года 

РИА Новости + ещё 102 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Genya Savilov
Разбившийся во время учений на Украине истребитель Су-27УБ исчерпал свой ресурс еще в 2009 году. Это следует из информации с портала Airforce.ru, где размещена история самолетов серии Су-27.
Разбившийся на Украине самолет имел бортовой номер "70 синий" (заводской номер 96310424040) и был построен в январе 1991 года. Согласно данным с потрала, изначально у этого самолета был бортовой номер "05" и он достался Украине в составе 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР на аэродроме Саки в Крыму.
В 1992 году был передан в состав перешедшего под украинский контроль 831-го гвардейского истребительного авиационного полка (нынешняя 831-я бригада тактической авиации) в Миргороде, где и получил бортовой номер "70 синий".
В 2009 году самолет был поставлен на хранение из-за истечения ресурса, однако летом 2014 года истребитель расконсервировали и вновь ввели в строй 831-й бригады. При этом самолет не прошел технического обслуживания и получил новую украинскую камуфляжную окраску в технико-эксплуатационной части этой бригады.
Крушение самолета Су-27УБ произошло в Винницкой области во вторник. При крушении погибли два пилота — американский и украинский военнослужащие.
По информации источников украинских СМИ, перед падением летчики не сообщали о неисправности самолета или иной опасности. Версия о недопонимании между пилотами также исключалась: украинец знал английский язык. В командовании воздушных сил ВСУ отмечают, что Су-27 был исправен.
На учениях отменили мероприятия, запланированные на 18 и 19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка.
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