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Яхту омского депутата выбросило на берег Испании
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Яхту омского депутата выбросило на берег Испании 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: кадр видео
Яхта депутата омского Заксобрания Валерия Кокорина «Сила Сибири» попала в шторм у берегов Испании в Средиземном море. Об этом сообщает Maritime Bulletin.
Корабль выбросило на набережную Пальмы-де-Мальорки. На борту судна находилось два человека.
Кокорин купил эту яхту стоимостью 1,6 миллиона евро в марте 2017 года. По сообщению агентства «Омскрегион», он передал 32-метровый двухмачтовый корабль местному отделению Русского географического общества для патриотической акции в честь 200-летия открытия Антарктиды в 2020 году. Яхта должна отправиться в кругосветное плавание по следам первооткрывателей южного континента Беллинсгаузена и Лазарева.
Валерий Кокорин с 1994 года возглавляет строительную компанию «АСК», которая возвела в Омске больше 50 зданий. Является почетным строителем России.
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