У безработного в Москве угнали Mercedes

Неизвестный украл у неработающего москвича Mercedes за 8 млн руб.

«Накануне в полицию поступило сообщение от неработающего москвича 1995 г. рождения о том, что на проспекте Вернадского неизвестный украл с подземной парковки его Mercedes S500 4-Matic. Кража произошла в период с вечера 13 октября по утро 15 октября», — сказали в ведомстве.

По данным полиции, материальный ущерб составил около 8 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».