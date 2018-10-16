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У безработного в Москве угнали Mercedes
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Неизвестный украл у неработающего москвича Mercedes за 8 млн руб. 

Агентство «Москва» + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный украл Mercedes с парковки у жилого дома на западе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Накануне в полицию поступило сообщение от неработающего москвича 1995 г. рождения о том, что на проспекте Вернадского неизвестный украл с подземной парковки его Mercedes S500 4-Matic. Кража произошла в период с вечера 13 октября по утро 15 октября», — сказали в ведомстве.
По данным полиции, материальный ущерб составил около 8 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».
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