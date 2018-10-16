Расчленили и растворили в кислоте: жестокое убийство журналиста

Убийц выдали «умные» часы

59-летний саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который ежемесячно освещал политику Саудовской Аравии для американской газеты The Washington Post, 2 октября отправился в посольство своей страны в Турции. Там он хотел оформить документ, подтверждающий его развод с супругой, проживающей в СА. Это позволило бы ему заключить новый брак в Турции. При этом аналогичный документ в США ранее ему выдавать отказались.

Встреча в посольстве была назначена на 13:30, однако Хашукджи приехал к зданию на 15 минут раньше. Вместе с ним была его невеста, однако внутрь ее не пустили.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда мужчина переступил порог консульства. После этого его никто не видел.

Сообщается, что перед походом в посольство он предупреждал свою невесту, как ей следует поступить, если с журналистом что-то случится.

Спустя четыре дня агентство Reuters , ссылаясь на турецкую полицию, сообщило, что журналиста могли убить в здании генконсульства. Посол Саудовской Аравии в США эту информацию опроверг. Власти Эр-Рияда позволили турецким силовикам провести следственные мероприятия в их генконсульстве. По словам саудовских властей, перед пропажей Джамаля Хашукджи успел покинуть здание дипмиссии. Однако никаких свидетельств этого они не привели.

Турция возлагает вину в смерти колумниста The Washington Post на саудовских агентов. В день пропажи мужчины в турецкую столицу прилетели 15 граждан Саудовской Аравии — они разместились в отелях, расположенных рядом с саудовским консульством, писало издание Daily Sabah. Более того, по сообщениям местных СМИ, они зашли в здание дипмиссии незадолго до прихода туда Хашукджи, а через час вышли, неся в руках загадочные сумки.

При этом уже вечером того же дня злоумышленники якобы покинули страну. СМИ опубликовало снимки предполагаемых агентов — одного из них телеканал Би-би-си идентифицировал как экс-полковника саудовской разведки.

Неназванный источник The New York Times среди высокопоставленных турецких чиновников сообщал, что в консульстве журналиста убили, а затем расчленили пилой и вывезли останки из страны по частям.

По данным The Washington Post, у Хашукджи были личные счеты с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.

Согласно информации источника газеты в спецслужбах США, он якобы долгое время пытался выманить журналиста из Штатов в Саудовскую Аравию, чтобы задержать его там. Однако друзья Хашукджи заявили, что приближенные королевского наследника обещали репортеру безопасность и престижную работу при условии возвращения на родину. Тогда журналист не поверил им и отказался от предложения.

13 октября его невеста Хатидже Дженгиз рассказала турецкой газете Sabah, что в день убийства на руках ее жениха были «умные» часы Apple Watch. Им удалось записать аудио допроса репортера в консульстве и звуки последовавшей после него расправы. Записи, сделанные часами, автоматически синхронизировались с телефоном репортера, который он оставил Хатидже перед посещением дипмиссии.

В телефоне сохранились не все аудиофайлы. Издание Sabah отметило, что люди, пытавшие и убившие журналиста, заметили на его руке часы с диктофоном. Тогда злоумышленники якобы разблокировали их с помощью отпечатка пальца Хашукджи и удалили несколько файлов, которые не успели сохраниться в «облаке» iCloud.

Тело журналиста могло быть растворено в кислоте

Еще об одной версии убийства в понедельник, 15 октября, сообщал турецкий телеканал Habertürk. Ссылаясь на источники в полиции, он писал, что тело гражданина Саудовской Аравии могло быть растворено в кислоте. Хотя изначально правоохранители считали эту версию фантастической, теперь они не исключают ее.

В этот же день группа турецких следователей посетила консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения репортера. Кроме того, в понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео в течение часа вылетит в Саудовскую Аравию.

Накануне президент США поговорил с саудовским королем о пропаже Хашукджи. Лидер королевства заявил, что ничего не знает о судьбе репортера, и что силовики Саудовской Аравии вместе с турецкими коллегами пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Трамп подчеркнул, что «сурово накажет» саудовских властей, если убийство Хашукджи в здании дипмисии подтвердится. За два дня до этого заявления американский лидер пригласил на беседу невесту пропавшего журналиста. Тогда же он назвал инцидент в саудовском консульстве «действительно ужасным и отвратительным».

Тяжелая ситуация для Трампа

15 октября газета The New York Times сообщала, что после пропажи Хашукджи в отношениях между Саудовской Аравией и США в приоритет вышли финансовые вопросы — в частности, оборонные сделки.

Издание напоминает, что первой зарубежной поездкой Трампа после вступления на пост президента стал визит именно в Саудовскую Аравию.

Там он принял «основополагающую сделку» с королевской семьей: «саудовцам не придется выслушивать лекции о правах человека взамен на постоянные закупки американского оружия и военной техники», отмечало СМИ.

NYT пишет, что после той поездки стали понятны приоритеты президента во внешней политике.

До скандала с исчезновением журналиста Трамп исключал давление на саудовское королевство путем отмены сделок по оружию. Аргументировал он это тем, что такое решение будет стоить американцам денег и рабочих мест. Такой подход, считают в NYT, может столкнуть американского президента с конгрессом, поскольку его члены — как демократы, так и республиканцы — решительно настроены использовать вопрос поставки оружия в качестве давления на саудовскую власть в связи с историей Хашукджи.

Отметим, что 59-летний журналист был советников саудовских чиновников, а также анализировал политику местных властей для западных изданий — в их числе была газета The Washington Post. До этого репортер работал в местных Arab News и «Аль-Ватан», где освещал политическую повестку и военные конфликты родной страны.

В «Аль-Ватане» Хашукджи занимал пост главного редактора. Под его руководством в издании выходили иронические заметки об экстремистах и чиновниках с ультраконсервативными религиозными взглядами.

В июне 2017 года мужчине пришлось переехать в США — он опасался за свою личную безопасность. Переезд он объяснил тем, что наследный принц королевства ужесточил контроль над прессой, и Хашукджи испугался расправы.