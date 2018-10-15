Священник погнался за деньгами прихожан и утонул

Священник попытался спасти деньги прихожан и утонул

Гане священник попытался спасти от наводнения пожертвованные прихожанами деньги и утонул.

Как пишет «Лента.ру» , в городе Апапам прихожане организовали сбор пожертвования. Деньги складывали в специальную чашу, а 12 октября их планировали отвезти в банк.

Однако накануне на Апапам обрушился мощный ливень, церковь затопило, а чашу с пожертвованиями унесло потоком воды.

Священник прихода бросился спасать чашу и утонул. Тело священника было обнаружено в нескольких метрах от его дома.

Полиция начала расследование происшествия.