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Священник погнался за деньгами прихожан и утонул
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Священник попытался спасти деньги прихожан и утонул 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Гане священник попытался спасти от наводнения пожертвованные прихожанами деньги и утонул.
Как пишет «Лента.ру», в городе Апапам прихожане организовали сбор пожертвования. Деньги складывали в специальную чашу, а 12 октября их планировали отвезти в банк.
Однако накануне на Апапам обрушился мощный ливень, церковь затопило, а чашу с пожертвованиями унесло потоком воды.
Священник прихода бросился спасать чашу и утонул. Тело священника было обнаружено в нескольких метрах от его дома.
Полиция начала расследование происшествия.
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