Священник погнался за деньгами прихожан и утонул

В Гане священник попытался спасти от наводнения пожертвованные прихожанами деньги и утонул.
Как пишет «Лента.ру», в городе Апапам прихожане организовали сбор пожертвования. Деньги складывали в специальную чашу, а 12 октября их планировали отвезти в банк.
Однако накануне на Апапам обрушился мощный ливень, церковь затопило, а чашу с пожертвованиями унесло потоком воды.
Священник прихода бросился спасать чашу и утонул. Тело священника было обнаружено в нескольких метрах от его дома.
Полиция начала расследование происшествия.