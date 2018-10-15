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Приговор россиянину Мартышеву перенесли
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Приговор россиянину Мартышеву перенесли в США на 19 апреля 

RT на русском 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Дата вынесения приговора россиянину Юрию Мартышеву, обвиняемому в Соединённых Штатах в кибермошенничестве, перенесена с 19 октября 2018 года на 19 апреля 2019 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Алексея Тарасова.
«Вынесение приговора отложено на шесть месяцев — на 19 апреля 2019 года», — уточнил он.
При этом Тарасов добавил, что будет добиваться понижения срока приговора Мартышеву до пяти лет заключения.
По данным агентства, ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.
В июле 2017 года стало известно, что гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного из Латвии в США, обвиняют по четырём пунктам: в тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также в причинении вреда компьютерным системам.
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