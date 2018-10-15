Захвативший заложницу в Кельне оказался террористом

СМИ: захвативший заложницу в Кельне оказался сторонником «Исламского государства»

По данным издания, преступник во время захвата выкрикивал лозунги и угрозы на арабском языке. Полиция обнаружила у мужчины вид на жительство в Германии, выданный на имя 55-летнего гражданина Сирии, однако подчеркивается, что принадлежность данных документов преступнику не подтверждена.

Ранее сообщалось, что полиция Кельна в ходе спецоперации обнаружила раненую девочку. По данным Focus, преступник напал на нее в ресторане быстрого питания, а уже после этого захватил заложницу.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.