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Захвативший заложницу в Кельне оказался террористом
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СМИ: захвативший заложницу в Кельне оказался сторонником «Исламского государства» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Мужчина, который в понедельник, 15 октября, захватил заложницу на главном вокзале в Кельне, является сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом пишет интернет-портал Focus со ссылкой на источники.
По данным издания, преступник во время захвата выкрикивал лозунги и угрозы на арабском языке. Полиция обнаружила у мужчины вид на жительство в Германии, выданный на имя 55-летнего гражданина Сирии, однако подчеркивается, что принадлежность данных документов преступнику не подтверждена.
Ранее сообщалось, что полиция Кельна в ходе спецоперации обнаружила раненую девочку. По данным Focus, преступник напал на нее в ресторане быстрого питания, а уже после этого захватил заложницу.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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