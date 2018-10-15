Пассажирский самолет врезался в стену и полетел дальше

Пассажирский самолет врезался в кирпичную стену и полетел дальше

Самолет авиакомпании Air India, перевозивший 130 пассажиров на борту, врезался в стену при взлете, но все равно продолжил полет. Об этом сообщает Fox News.

Looks like Air India Express plane would have been badly damaged. The flight was going to Dubai from Trichy. In Mangalore crash it was coming from Dubai. All good thankfully. More details awaited. pic.twitter.com/srWgaltY3w— Tarun Shukla (@shukla_tarun) 12 октября 2018 г. Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737, следовавшим из аэропорта Тричинополи ( Индия ) в международный аэропорт Дубай . После того, как самолет врезался в кирпичную стену и сломал ее, он пролетел еще четыре часа до аварийной посадки в Мумбаи

Там пассажиров пересадили в другой авиалайнер, чтобы они продолжили путешествие. Многие из них были шокированы произошедшим и опубликовали фотографии поврежденного корпуса самолета в соцсетях.

Пользователи пришли в ярость, увидев снимки. «Я уверен, что никогда в жизни не полечу этой авиакомпанией. У них явные проблемы с безопасностью», — писали одни. «Не могу поверить, что это действительно произошло», — ужасались другие.

«Некоторые части самолета мы нашли валявшимися на земле», — сообщил представитель аэропорта Тричинополи.