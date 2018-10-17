СК возбудил дело о теракте после взрыва в Керчи

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , версия о теракте основная у следствия.

«К месту чрезвычайной ситуации направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым. На 14.00 17.10.2018 из аэр. г. Сочи и г. Ростов-на-Дону запланирован вылет 3 вертолетов Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту», — сообщает МЧС России.

Как писал News.ru, в техникуме Керчи, где при взрыве пострадали десятки человек, мог произойти теракт. Крымские СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что перед взрывом в здании была стрельба — якобы неизвестные открыли огонь по всем присутствующим.