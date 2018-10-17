СК возбудил дело о теракте после взрыва в Керчи 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи со взрывом в Крыму. О произошедшем уже доложено президенту Владимиру Путину.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, версия о теракте основная у следствия.
«К месту чрезвычайной ситуации направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым. На 14.00 17.10.2018 из аэр. г. Сочи и г. Ростов-на-Дону запланирован вылет 3 вертолетов Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту», — сообщает МЧС России.
Как писал News.ru, в техникуме Керчи, где при взрыве пострадали десятки человек, мог произойти теракт. Крымские СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что перед взрывом в здании была стрельба — якобы неизвестные открыли огонь по всем присутствующим.
Так, корреспондент радиостанции «Керчь. ФМ» с места событий сообщает, что, по словам свидетелей, в здании техникума неизвестные открытию стрельбу по ученикам. Затем произошли два последовательных взрыва. О стрельбе сообщили и источники радиостанции «Говорит Москва». В результате взрыва как минимум 10 человек погибло, 50 пострадало.