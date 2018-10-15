Установлена личность захватившего заложницу в ФРГ

Установлена личность захватившего заложницу на вокзале Кёльна

Полиция установила личность мужчины, захватившего заложницу на центральном вокзале в Кёльне

Как сообщает Die Welt, им оказался 55-летний выходец из Сирии , чьи документы были обнаружены на месте преступления.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник находится в коме в больнице.

По информации правоохранительных органов, мужчина находится в Германии с 2015 года, имеет статус беженца и разрешение на пребывание в стране.

15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.