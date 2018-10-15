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Установлена личность захватившего заложницу в ФРГ
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Установлена личность захватившего заложницу на вокзале Кёльна 

RT на русском + ещё 41 19 часов назад
Фото: Reuters
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложницу на центральном вокзале в Кёльне.
Как сообщает Die Welt, им оказался 55-летний выходец из Сирии, чьи документы были обнаружены на месте преступления.
Отмечается, что в настоящее время злоумышленник находится в коме в больнице.
По информации правоохранительных органов, мужчина находится в Германии с 2015 года, имеет статус беженца и разрешение на пребывание в стране.
15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.
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