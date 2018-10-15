Беременную россиянку избили за кражу лампочки

Росгвардейцы избили беременную женщину за «кражу» лампочки

Иркутске сотрудники Росгвардии избили беременную женщину, заподозрив в краже лампочки. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на правозащитника Святослава Хроменкова.

Инцидент произошел в гипермаркете «Леруа Мерлен», где женщина и ее муж выбирали светильник. Подбирая лампочку к светильнику, супруги забыли выкрутить ее из осветительного прибора, и на кассе их остановил охранник, потребовав полторы тысячи рублей за то, чтобы не вызывать полицию. Супруги отказались.

Приехавшие по вызову сотрудники Росгвардии пнули лежащую женщину, поставили колено ей на грудь, скрутили и надели наручники. Очевидцы сообщают также, что росгвардейцы применили электрошокер.

Сами сотрудники правоохранительных органов утверждают, что женщина на них напала, избила, упала самостоятельно и оказывала сопротивление при задержании.

По словам Хроменкова, на беременную иркутянку заведено уголовное дело за применение насилия в отношение представителей власти.