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Беременную россиянку избили за кражу лампочки
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Росгвардейцы избили беременную женщину за «кражу» лампочки 

Рамблер + ещё 12 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Иркутске сотрудники Росгвардии избили беременную женщину, заподозрив в краже лампочки. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на правозащитника Святослава Хроменкова.
Инцидент произошел в гипермаркете «Леруа Мерлен», где женщина и ее муж выбирали светильник. Подбирая лампочку к светильнику, супруги забыли выкрутить ее из осветительного прибора, и на кассе их остановил охранник, потребовав полторы тысячи рублей за то, чтобы не вызывать полицию. Супруги отказались.
Приехавшие по вызову сотрудники Росгвардии пнули лежащую женщину, поставили колено ей на грудь, скрутили и надели наручники. Очевидцы сообщают также, что росгвардейцы применили электрошокер.
Сами сотрудники правоохранительных органов утверждают, что женщина на них напала, избила, упала самостоятельно и оказывала сопротивление при задержании.
По словам Хроменкова, на беременную иркутянку заведено уголовное дело за применение насилия в отношение представителей власти.
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