Племянник экс-владельца «Черкизона» отпущен под залог

Племянника экс-владельца «Черкизона» отпустили под залог в 10 млн рублей

Мосгорсуд в понедельник, 15 октября, освободил под залог в 10 млн рублей племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова по делу о похищении 14 лет назад известного певца Авраама Руссо . Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд второй инстанции изменил решение Басманного суда от 20 сентября этого года о заключении Марданова под стражу. Он освобожден под залог, — сказал представитель пресс-службы. — После внесения залога на депозитный счет Московского городского суда, обвиняемый будет освобожден из-под стражи, в случае, если этого не произойдет, он останется в СИЗО до 17 ноября 2018 года».

По словам собеседника Business FM, такое решение было принято по итогам рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов обвиняемого. Бывший генеральный директор ресторана «Прага» Заур Марданов был задержан 17 сентября. По версии следствия, он действовал по указанию своего дяди, который хотел склонить певца «к совместной концертной деятельности».

Похищение Авраама Руссо произошло 31 января 2004 года. Как следует из материалов дела, тогда владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате. В служебном кабинете владельца заведения у артиста отобрали мобильный телефон, после чего его избили и отвезли на дачу бизнесмена в подмосковной Апрелевке. Его отпустили на следующий день.