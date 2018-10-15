В центре Москвы украли чемодан лапши

Московская полиция расследует кражу чемодана, заполненного упаковками лапши быстрого приготовления «Доширак» и «Роллтон». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, чемодан похитили у мужчины 1982 года рождения, ужинавшего в одном из кафе в центре города.

Мужчина обратился в полицию 14 октября. Он рассказал, что вместе с чемоданом у него также украли сумку с личными вещами. Ущерб он оценил почти в 11 тысяч рублей.

Комсомольская правда » уточняет, что в чемодане было 300 упаковок лапши.

Полицейским уже удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался приезжий из Самарской области 1995 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о краже и отпустили под подписку о невыезде.