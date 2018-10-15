Названа причина ЧП на парковке в Москве

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Выяснилась причина падения Mercedes с парковки в Москве 

Мослента + ещё 10 26 минут назад
Автомобиль упал со второго этажа парковки торгового центра «Горбушкин двор» из-за ошибки сотрудника местной автомойки. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы торгового центра Олеся Олейник, передает агентство «Москва».
«По предварительным данным, сотрудник автомойки перепутал педали, и автомобиль, пробив ограждения, упал со второго этажа многоуровневой парковки», — объяснила она.
По ее словам, в результате происшествия пострадал только сотрудник автомойки, который находился за рулем автомобиля. Он получил незначительные травмы.
Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве
Mercedes упал со второго этажа парковки торгового центра «Горбушкин двор» ранее в понедельник, 15 октября. По словам очевидцев, машина пробила ограждение и слетела вниз, приземлившись на крышу.
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