В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в акватории Азовского моря на 5-километровой глубине неподалёку от побережья Краснодарского края , толчки местными жителями не ощущались, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасательного ведомства, в 15.10 мск понедельника поступила информация о сейсмособытии в акватории Азовского моря.