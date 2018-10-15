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В Азовском море произошло землетрясение
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В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 

РИА Новости + ещё 10 59 минут назад
Фото: flickr.com
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в акватории Азовского моря на 5-километровой глубине неподалёку от побережья Краснодарского края, толчки местными жителями не ощущались, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным спасательного ведомства, в 15.10 мск понедельника поступила информация о сейсмособытии в акватории Азовского моря.
"…Установлено, что сейсмособытие магнитудой 4,3 (эпицентр в акватории Азовского моря, около 50 километров до станицы Камышеватская, на глубине 5 километров…). По докладу оперативных дежурных ЕДДС Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении. В информации МЧС также отмечается, что эвакуация населения не проводилась, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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