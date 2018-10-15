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Нигерийский принц умер в ночном клубе РФ
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Женившийся на череповчанке принц умер в ночном клубе РФ 

Рамблер + ещё 24 1 час назад
Нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи, женившийся на 50-летней россиянке Наталье Ведениной, скончался в Череповце на 33-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте города.
По словам Ведениной, причиной смерти ее супруга стал обширный инфаркт. Ему стало плохо в ночь на 13 октября в развлекательном клубе «Платина», мужчина упал и мгновенно скончался.
Женщина подчеркнула, что принц просто пил чай и «ничего не принимал». На проблемы с сердцем он раньше не жаловался. Нигерийца похоронят в Череповце.
В посольстве Нигерии в Москве пообещали проверить информацию о гибели принца, передает РИА Новости.
Веденина познакомилась с будущим мужем в Сети. Они поженились в 2013 году после нескольких лет интернет-общения. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы.
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