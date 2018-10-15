Нигерийский принц умер в ночном клубе РФ

Женившийся на череповчанке принц умер в ночном клубе РФ

Нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи, женившийся на 50-летней россиянке Наталье Ведениной, скончался в Череповце на 33-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По словам Ведениной, причиной смерти ее супруга стал обширный инфаркт. Ему стало плохо в ночь на 13 октября в развлекательном клубе «Платина», мужчина упал и мгновенно скончался.

Женщина подчеркнула, что принц просто пил чай и «ничего не принимал». На проблемы с сердцем он раньше не жаловался. Нигерийца похоронят в Череповце.

В посольстве Нигерии в Москве пообещали проверить информацию о гибели принца, передает РИА Новости

Веденина познакомилась с будущим мужем в Сети. Они поженились в 2013 году после нескольких лет интернет-общения. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы.