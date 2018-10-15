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В Казани прогремел взрыв в офисном центре
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В Казани прогремел взрыв в офисном центре 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел в одном из офисных центров Казани в понедельник при попытке открыть полученную посылку одним из сотрудников, пострадали два человека, сообщает МВД по Татарстану.
"Около 9.00 мск в дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник полиции Рафаиль Гильманов", — говорится в сообщении.
По предварительной информации МВД, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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