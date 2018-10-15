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«Кошмарившего» бизнес полковника ФСБ уличили в афере
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СМИ сообщили об уголовном деле против полковника ФСБ, кошмарившем бизнес 

BFM.RU + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главное военное следственное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении действующего полковника ФСБ Михаила Горбатова. Ранее он руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан и следил за исполнением президентских указов, касающихся помилования и предоставления политического убежища.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, в свободное время офицер помогал своим подельникам «кошмарить» коммерсантов. Потерпевшим от действий Горбатова является коммерческий директор сети элитных так называемых часовых ломбардов. В ее рекламе клиентам предлагаются мгновенные без поручителей и справок кредиты в размере $50–100 тысяч под залог брендовых швейцарских марок.
Обвиняемыми по делу также проходят предприниматели Арно Ходжоян и Владимир Коробков. Всем предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием на 5,88 млн рублей, а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 млн рублей. Все трое отправлены в СИЗО. Как отмечает издание, после ареста Горбатова уволили из управления президента, но он до сих пор числится в ФСБ. Газета утверждает, что в управлении также сменилось руководство, но по каким основаниям — неизвестно.
По версии следствия, Горбатов организовал направление в фирму ломбардиста запроса копий регистрационных документов и других сведений о ее деятельности. Это позволило Ходжояну и Коробкову потребовать с ростовщика большую сумму в долларах, которую позднее они снизили до $300 тыс. После одного из разговоров ломбардист оставил предпринимателям в залог четыре экземпляра часов, каждый из которых в новом варианте стоит более $300 тыс., и написал заявление в военное управление СК.
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