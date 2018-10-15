«Кошмарившего» бизнес полковника ФСБ уличили в афере

СМИ сообщили об уголовном деле против полковника ФСБ, кошмарившем бизнес

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, в свободное время офицер помогал своим подельникам «кошмарить» коммерсантов. Потерпевшим от действий Горбатова является коммерческий директор сети элитных так называемых часовых ломбардов. В ее рекламе клиентам предлагаются мгновенные без поручителей и справок кредиты в размере $50–100 тысяч под залог брендовых швейцарских марок.

Обвиняемыми по делу также проходят предприниматели Арно Ходжоян и Владимир Коробков. Всем предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием на 5,88 млн рублей, а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 млн рублей. Все трое отправлены в СИЗО . Как отмечает издание, после ареста Горбатова уволили из управления президента, но он до сих пор числится в ФСБ. Газета утверждает, что в управлении также сменилось руководство, но по каким основаниям — неизвестно.

По версии следствия, Горбатов организовал направление в фирму ломбардиста запроса копий регистрационных документов и других сведений о ее деятельности. Это позволило Ходжояну и Коробкову потребовать с ростовщика большую сумму в долларах, которую позднее они снизили до $300 тыс. После одного из разговоров ломбардист оставил предпринимателям в залог четыре экземпляра часов, каждый из которых в новом варианте стоит более $300 тыс., и написал заявление в военное управление СК.