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Небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в ФРГ
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СМИ: небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в Германии
ТАСС
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ещё 2
22 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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Легкомоторный самолет Cessna въехал в воскресенье в группу людей при посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен. Об этом сообщило издание Focus Online.
По его данным, погибли не менее трех человек, среди них ребенок.
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