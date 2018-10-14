Небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в ФРГ

СМИ: небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в Германии

Легкомоторный самолет Cessna въехал в воскресенье в группу людей при посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен. Об этом сообщило издание Focus Online.

По его данным, погибли не менее трех человек, среди них ребенок.