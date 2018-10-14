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Небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в ФРГ
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СМИ: небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в Германии 

ТАСС + ещё 2 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Легкомоторный самолет Cessna въехал в воскресенье в группу людей при посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен. Об этом сообщило издание Focus Online.
По его данным, погибли не менее трех человек, среди них ребенок.
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