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На лидера «Полка Победы» напали в Запорожье
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На лидера «Полка Победы» напали в Запорожье 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В украинском Запорожье совершено нападение на руководителя организации "Полк Победы" Андрея Иванова. Неизвестные устроили потасовку с его соратниками, а затем облили Иванова "зеленкой", сообщает местное издание Zanoza.
Организация "Полк Победы" проводит на Украине акции, подобные "Бессмертному полку" в России.
В воскресенье, 14 октября, Иванов сообщил, что на Аллее Славы в Запорожье состоится митинг в честь 75-й годовщины освобождения города от фашистско-немецких захватчиков. Примерно за час до начала акции неизвестные напали на Иванова и его соратников в местном кафе.
Анонсированные митинг в итоге состоялся и прошел без инцидентов.
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